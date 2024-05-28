“لو عندك فراغات في شعرك” .. تعالي أقولك إزاي تكثفي شعرك وتطوليه بمكونات طبيعية وكلها اقتصادية في البيت

يعتبر الشعر الطويل والكثيف حلمًا للكثيرين، خاصة الفتيات وغالبًا ما نتطلع إلى تكثيف الشعر، وذلك باستخدام وصفات طبيعية بدلاً من اللجوء إلى توصيلات صناعية، ويمكنكم استخدام مكونات طبيعية من مطبخكم لتعزيز نمو الشعر بشكل طبيعي في هذا المقال، سأقدم لكم وصفة طبيعية تساعد على تطويل الشعر.

تكثيف الشعر وتطويله بمكونات طبيعية

إليك وصفة بسيطة وطبيعية يمكن تحضيرها في المنزل.

مكونات الوصفة

يعتبر زيت جوز الهند مغذيًا لفروة الرأس ويعزز نمو الشعر.

يحتوي زيت الزيتون يحتوي على فيتامين E الذي يساعد على ترطيب فروة الرأس وتغذية الشعر.

يحتوي عصير الليمون على فيتامين C الذي يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه.

بيضة واحدة تعزز قوة الشعر وتساعد في تكثيفه.

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

أضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى الزيوت.

قومي بفصل البيضة واخلطي الصفار مع المكونات السابقة حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي المزيج على فروة الرأس وافركيه بلطف لمدة 10-15 دقيقة.

اتركي المزيج على شعرك لمدة 30-45 دقيقة.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر واستخدمي الشامبو والبلسم كالمعتاد.

وصفة اخري لتكثيف الشعر ونموه

تتمتع المكونات الطبيعية بقدرتها على إعطاء الشعر الرطوبة واللمعان والتكثيف والتغذية، مما يجعله قويًا وخاليًا من التقصف، كما يمكن لكل امرأة تحضير وصفة منزلية للعناية بالشعر لتغذيته بانتظام.

المكونات

زيت الزيتون.

بياض بيضة واحدة.

عصير البصل.

عصير الليمون.

بذور الحلبة.

عنب الثعلب الهندي.

عسل النحل.

طريقة التحضير