“مش هتصرفي كتير والحل سريع” .. أسهل الوصفات الاقتصادية لعلاج الهالات السودا بمكونات كلها هتلاقيها في البيت

تنتشر الهالات السوداء بين الرجال والنساء، ويعود ذلك غالباً إلى عوامل مثل السهر ونقص النوم، وضعف التغذية، أو العوامل الوراثية لحسن الحظ، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من الهالات السوداء وتفتيح البشرة بشكل عام، وتذكّري أن الاستمرارية هي المفتاح للحصول على النتائج المرجوة.

أفضل الخلطات الطبيعية الهالات السوداء

قناع الخيار والبطاطا

اخلطي قطعة واحدة من الخيار المقشّر مع بطاطا صغيرة مقشّرة ومفرومة.

ضعي الخليط تحت العينين واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

كرري هذا العلاج بانتظام للحصول على نتائج أفضل.

ماسك الشاي الأخضر

قومي بتحضير كوب من الشاي الأخضر الطبيعي واتركيه يبرد.

استخدمي قطعتين من القطن وغمسي كل واحدة في الشاي البارد، ثم ضعيهما على العينين لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء البارد بعد إزالة القطن.

ماسك اللبن والعسل

امزجي ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقتين صغيرتين من اللبن.

ضعي الخليط تحت العينين واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفي بالماء الفاتر.

يمكن تطبيق هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

علاج الهالات السوداء

يعتبر زيت اللوز الحلو وسيلة فعّالة للتخلص من الهالات السوداء، حيث يساعد على توحيد لون البشرة وتقليل التصبغات، لاستخدام هذه الوصفة، اتبعي الخطوات التالية:

قبل النوم، ضعي كمية صغيرة من زيت اللوز الحلو حول منطقة العين باستخدام أطراف أصابعك و قومي بتدليك البشرة بلطف حتى يتم امتصاص الزيت بالكامل.

اتركي الزيت يعمل طوال الليل.

في الصباح، اغسلي وجهك بالماء الدافئ والصابون اللطيف.

كرري هذه العملية يومياً قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الخيار للتخلص من الهالات السوداء

يحتوي الخيار على العديد من الفيتامينات التي تساعد على تفتيح البشرة وتقليل التورم حول العينين لتحضير هذه الوصفة، اتبعي الخطوات التالية: