هاتف سامسونج الجديد: صديق الميزانية وملك الفئة المتوسطة يُناسب جميع الأذواق!

shehabelgobaryph2 تاريخ النشر
هاتف سامسونج الجديد: صديق الميزانية وملك الفئة المتوسطة يُناسب جميع الأذواق!

ما زالت لشركة سامسونج جالكسي مكانتها الكبيرة لدى كافة المستخدمين لهواتفها ومنتجاتها، ورغم تعدد شركات إنتاج الهواتف الذكية المحمولة إلا أنها احتفظت بجودة منتجاتها وما زال الكثير يتساءل ويبحث عنها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أحدث موبايل سامسونج في السوق للفئة المتوسطة.

مواصفات هاتف Samsung galaxy A25

بمجرد الإعلان عن نزول هاتف Samsung galaxy A25 في الأسواق، وبدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفSamsung galaxy A25
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
نوع الشاشةAmoled
حجم الشاشة٦،٥ بوصة
بلوتوثيدعم
واي فاييدعم
معدل التحديث١٢٠ هرتز
عدد الكاميرات٣ كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية١٣ ميجا بيكسل
نوع المعالجExynos 1280
الرامات٦،٨ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية١٢٨ جيجا بايت
سعة التخزين الخارجيةيدعم
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
نسبة قوة الشحن٢٥ وات
نظام التشغيلاندرويد ١٤
هاتف Samsung galaxy A25
هاتف Samsung galaxy A25

مميزات هاتف Samsung galaxy A25

يشتمل هاتف Samsung galaxy A25 على الكثير من المميزات الرائعة التي جعلت الكثير يتساءل عنها، وهي كما يلي:

  • وأول مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من الحصول على صورة نقية وجميلة.
  • بالإضافة أيضاً إلى الاشكال والالوان العديدة التي يمنحها ذلك الهاتف لتناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.
  • كذلك أيضاً يدعم كاميرا خلفية بدقة عالية وجودة لا مثيل لها تمنحك صورة غاية الروعة.
  • وأيضا كاميرا أمامية بدقة وجودة عالية للحصول على صورة سيلفي نقية وجميلة.
  • بالإضافة أيضاً إلى معدل التحديث القوي والذي يمنحك سرعة كبيرة جداً عند التنقل.

سعر هاتف Samsung galaxy A25

  • بعد معرفة المواصفات والمميزات السابقة لذلك الهاتف سوف نوضح لكم أيضاً سعره في السوق المصري.
  • حيث من المقرر أن يباع ذلك الهاتف مقابل سعر ٩،١٢٢ جنيه مصري في الأسواق المصرية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
shehabelgobaryph2

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“العيد فرحة وأجمل فرحة” .. عبارات تهنئة عيد الفطر 2024 الجميلة للأقارب وأروع الرسائل الجميلة للتهنئة
إنضم لقناتنا على تيليجرام