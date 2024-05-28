هاتف سامسونج الجديد: صديق الميزانية وملك الفئة المتوسطة يُناسب جميع الأذواق!

ما زالت لشركة سامسونج جالكسي مكانتها الكبيرة لدى كافة المستخدمين لهواتفها ومنتجاتها، ورغم تعدد شركات إنتاج الهواتف الذكية المحمولة إلا أنها احتفظت بجودة منتجاتها وما زال الكثير يتساءل ويبحث عنها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أحدث موبايل سامسونج في السوق للفئة المتوسطة.

مواصفات هاتف Samsung galaxy A25

بمجرد الإعلان عن نزول هاتف Samsung galaxy A25 في الأسواق، وبدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Samsung galaxy A25 عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة ٦،٥ بوصة بلوتوث يدعم واي فاي يدعم معدل التحديث ١٢٠ هرتز عدد الكاميرات ٣ كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ١٣ ميجا بيكسل نوع المعالج Exynos 1280 الرامات ٦،٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت سعة التخزين الخارجية يدعم سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ٢٥ وات نظام التشغيل اندرويد ١٤

مميزات هاتف Samsung galaxy A25

يشتمل هاتف Samsung galaxy A25 على الكثير من المميزات الرائعة التي جعلت الكثير يتساءل عنها، وهي كما يلي:

وأول مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من الحصول على صورة نقية وجميلة.

بالإضافة أيضاً إلى الاشكال والالوان العديدة التي يمنحها ذلك الهاتف لتناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

كذلك أيضاً يدعم كاميرا خلفية بدقة عالية وجودة لا مثيل لها تمنحك صورة غاية الروعة.

وأيضا كاميرا أمامية بدقة وجودة عالية للحصول على صورة سيلفي نقية وجميلة.

بالإضافة أيضاً إلى معدل التحديث القوي والذي يمنحك سرعة كبيرة جداً عند التنقل.

سعر هاتف Samsung galaxy A25