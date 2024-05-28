هُنا “البوابة الالكترونية” لينك نتائج الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا

لينك نتائج الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024 من أهم الموضوعات التي تزداد معدلات البحث عنها، حيث ظهرت النتيجة في معظم المحافظات العراقية، وينتظر الطلاب من باقي المحافظات موعد الإعلان عن نتائجهم بفارغ الصبر، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن جميع نتائج المحافظات العراقية اليوم أو الغد بحد أقصى، ومن الجدير بالذكر أن أول المحافظات التي قامت بتوفير النتائج للطلاب هي محافظة الرصافة وأعلنت عن نتائجها في يوم الأربعاء الماضي، وفي السطور التالية نعرفكم على رابط خطوات الاستعلام عن النتيجة بمجرد الإعلان الرسمي عن ظهورها ورفعها على المنصة الإلكترونية الرسمية.

لينك نتائج الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024

تحرص وزارة التربية والتعليم بالعراق على توفير لينك نتائج الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024 للطلاب، وذلك حتى تسهل الوصول إلى النتائج على الطلاب وأولياء الأمور، وبالنسبة للمحافظات التي لم تعلن عن ظهور النتائج حتى هذه اللحظة مثل محافظة ذي قار ومحافظة ديالى وغيرها، فإن أعمال التصحيح داخل اللجان المتخصصة قد وصلت إلى نهايتها تقريبًا وجاري تجميع الدرجات واعتمادها حتى يتم توفيرها إلكترونيًا للطلاب على المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة، حتى يستطيع التلميذ وولي الأمر الوصول الى النتائج في خلال ثواني قليلة، ويمكن الاستعلام عن طريق موقع الوزارة الرسمي أو من خلال منصة نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي بالاسم

من خلال لينك نتائج الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024 يمكن الاستعلام عن النتيجة للطلاب من كل المحافظات، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، نعرضها لكم في السطور التالية:

قم بزيارة موقع نتائجنا الرسمي.

ثم اضغط على زر نتائج السادس الابتدائي.

اختر محافظة الطالب.

أدرج الاسم كاملًا ورقم المقعد.

انقر على أيقونة البحث.

قم بتحميل كشف النتيجة بالصيغة pdf.

يقوم الطالب في كافه المحافظات العراقيه باستخراج النتيجه الكترونيا عن طريق الذهاب إلى موقع ملازمنا والذي ينشر نتائج الطلاب في كافه المحافظات، حيث ظهرت جميع محافظات الجمهوريه فيما عدا محافظه ذي قار والبصره ونينوي وديالي، بينما طلاب المحافظات الأخرى قد حصلوا على النتائج الخاصه بهم في شكل درجات.