Curulus Osman 162 .. تابع قيامة عثمان الحلقة 162 على قناة الفجر الجزائرية في الموعد الرسمي

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 يتساءل ملايين المتابعين عن موعد عرضها والقنوات الناقلة لها، ولذلك لان هذا المسلسل واحد من أكثر المسلسلات التركية التاريخية متابعة في العالم العربي، ويقوم بعرض أحداث تأسيس الفترة العثمانية وهذه الخطبة الزمنية التي تتميز بكثرة الفتوحات والانتصارات الإسلامية، ويتابع هذا العمل الدرامي التاريخي ملايين المتابعين منذ بداية عرضه وعلى مدار جميع مواسمه، وينجح في تحقيق اعلى نسب المشاهدات، ولهذا أصبح واحد من أبرز الأعمال الدرامية التي تسرد تاريخ الدولة العثمانية، ونعرفكم على أهم المعلومات عن هذا المسلسل في السطور التالية.

الان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 في يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024م على قناة آي تي في التركية، حيث تقوم بعرض حلقة واحدة أسبوعيًا من هذا العمل التاريخي، وتستمر مدة الرحلة ساعتين تقريبًا، كما يمكن مشاهدة الحلقات بالترجمة العربية من خلال قناة الفجر الجزائرية التي توفر الحلقات بالترجمة في يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024م، وتعرض حلقات المسلسل عند تمام الساعة 11:00 مساء، ويمكنك مشاهدة الإعادة في يوم الجمعة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من المواقع الالكترونية التي تعرض حلقات المسلسل بالترجمة العربية وبجودة عالية في الصوت والصورة، ومن أشهر هذه المواقع موقع قصة عشق وموقع النور، وتعرض الحلقات الجديدة من المسلسل بعد منتصف الليل.

أحداث الحلقه 162 من مسلسل المؤسس عثمان

ينتظر المتابعين موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 وذلك بسبب كثرة الأحداث المثيرة التي من المنتظر عرضها خلال هذه الحلقة، حيث ستتضح محاولات المؤسس لفتح البورصة ويستعد لخوض هذه المعركة، ويعاني من إصابة الخطيرة بسبب حاكم البورصة وتسبب الاصابة في تدهور صحته، كما يزداد حدة الخلاف بين يعقوب واورهان ويشدد يعقوب تهديداته وعقوبته نتيجة تحالف اروهان مع البورصة وخيانة الدولة العثمانية.

الحلقه 162 من مسلسل قيامه عثمان تعرض يوم الغد على قناه اي تي في التركيه، إلا أنها تكون غير مترجمه للعربيه حيث تعرض الحلقة مترجمه عبر قناه الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعه 9:00 مساء حيث يتم مشاهدتها من قبل الملايين من كافه أنحاء العالم في الموعد المحدد لها.