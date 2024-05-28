استعلم عبر Mlazemna .. نتائج السادس الابتدائي ديالي ونينوي 2024 بالاسم والرقم الامتحاني موقع نتائجنا

تعد نتائج السادس الابتدائي ديالي ونينوي 2024 من أبرز الموضوعات البحثية خلال الساعات الأخيرة وخاصة بعد ظهور النتائج في العديد من المحافظات مثل نجد المثنى، ميسان، كربلاء، بابل، الأنبار، السلمانية، أربيل، واسط، صلاح الدين، القادسية، النجف، الكرخ، الكرخ 2، والكرخ 3، وغيرها وكانت النتائج مبهجة ومشجعة لهم ومبشرة تعبر عن مدى تحصيلهم الدراسي، واهتمام الوزارة بالمراحل التعليمية.

نتائج السادس الابتدائي ديالي ونينوي 2024

حددت الوزارة موقع “نتائجنا” للإعلان عن نتائج السادس الابتدائي ديالي ونينوي 2024، ويحتوي على إشارات رفع نتائج المحافظات العراقية لطلبة هذه المرحلة حيث إن اللون الأحمر يدل على عدم الانتهاء من تصحيح نماذج امتحانات السادس الابتدائي، في حين يدل اللون الأصفر على الاستعداد لرفع نتائج السادس الابتدائي، واللون الأخضر يشير إلى إعلان نتيجة السادس.

كما أصدرت بيانًا هامًا يتعلق بنتائج هذه المرحلة حيث أشارت إلى ظهور النتائج في حوالي 12 محافظة حتى الآن، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء في الأسبوع الماضي حيث بدأ الظهور في محافظة الرصافة 1 وامتد إلى باقي المحافظات ليصل إلى 12 محافظة.

ويسعى جميع طلاب هذه المرحلة الآن في مختلف المحافظات إلى البحث عن طريقة استخراج نتائجهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي ديالي ونينوي 2024

الآن يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي ديالي ونينوي 2024 وذلك بعد اتباع الخطوات التالية التي وضحتها الوزارة:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

أو زيارة موقع نتائجنا.

ثم أدخل الرمز الذي يظهر على الشاشة للتحقق من صحة الاستعلام.

اختر خيار نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.

أدخل الرقم الامتحاني للطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

في النهاية، انقر على زر “استعلام النتيجة”

ومن خلال هذه الخطوات، يمكنك الحصول بسهولة على نتيجة الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات بالعراق