“صَـدرت الآن✅✅” نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول كركوك Pdf بالاسم والرقم الامتحاني عبر results.mlazemna.com

تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول كركوك رسمياً في جميع المدارس على مستوى المحافظة حيث أعلنت تربية المحافظة عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الخاصة بجميع الطلبة والطالبات والتي استمرت لأكثر من أسبوع تقريباً، حيث كان الطلاب قد انتهوا من الامتحانات لنهاية العام الدراسي 2023-2024 منذ يوم 19 مايو الجاري 2024، وإليكم تفاصيل الاستعلام عن النتائج إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية العراقية في السطور القادمة من هذا المقال.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول كركوك

أعلنت تربية كركوك أن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول كركوك سيتم إرسالها إلى المدارس بالمحافظة في تمام الساعة الثالثة عصراً اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024، وأكدت أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال التوجه إلى المدارس أو التواصل مع المدرسة التابع لها الطالب وذلك بعد الرابعة عصراً ليتم إبلاغهم بالنتائج، كما يمكن من خلال موقع وزارة التربية وموقع نتائجنا التابع لها الاستعلام عن النتائج بعد رفعها في حال توافرها إلكترونياً.

ومن الجدير بالذكر أن مديرية التربية بكركوك قد نشرت صور من نتائج بعض الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بالاسم والرقم الامتحاني على شكل ملفات بي دي اف، ويمكن الاستعلام عنها كما ذكرنا لكم في السطور السابقة.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 دور اول كركوك

يمكن استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول كركوك من جانب الطلبة والطالبات من خلال الخطوات التالية:-