الموارد البشرية.. توضح طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة قيمة الدعم الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير حاسبة حساب المواطن التقديرية، تأتي هذه الخدمة بهدف تمكين المستفيدين من معرفة قيمة الدعم الذي يحصلون عليه، من خلال الحاسبة، يمكن للمواطنين معرفة الحد الأدنى المانع من الحصول على الدعم، وبالتالي معرفة ما إذا كانوا مستحقين للدعم أم لا، وذلك عبر إدخال بعض البيانات الشخصية في الحاسبة للحصول على تقدير لقيمة الدعم الذي يستحقه المواطن، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيدين، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من فهم حقوقهم والاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة لهم.

استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية

تعد حاسبة حساب المواطن التقديرية أحد أهم الخدمات الإلكترونية التي يمكن للمشتركين في برنامج الدعم الاستفادة منها من أجل تسهيل عملية حساب الدعم المستحق، يمكن لجميع المشتركين الاطلاع على قيمة الدعم للدفعة الـ79 عن طريق اتباع الخطوات المحددة التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

يتم النقر على رابط “الحاسبة التقديرية” من الصفحة الرئيسية للموقع.

حدد هل أنت بمفردك أم لديك عائلة تعتمد عليك؟

إدخال إجمالي الدخل الشهري للمستقل.

بالنسبة لرب الأسرة، يطلب تحديد عدد أفراد الأسرة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا وكذلك الأصغر، بالإضافة إلى إجمالي دخل الأسرة.

النقر على “احسب”.

سيتم عرض قيمة الدعم التقديرية بناءً على البيانات المسجلة.

تسجيل دخول حساب المواطن عبر النفاذ الوطني

أتاحت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية التسجيل في حساب المواطن من خلال النفاذ الوطني الموحد، للتسجيل، يرجى اتباع الخطوات التالية: