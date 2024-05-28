نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024، بحث كبير جداً من جانب طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بجميع المحافظات المصرية عن النتيجة الخاصة بهم حيث انتهى الطلاب من الامتحانات الخاصة بالترم الثاني منذ الثلاثاء الماضي، ومن الجدير بالذكر أن النتيجة تظهر لكل محافظة على حدة فور انتهاء مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من أعمال التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات، ومن جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024 الترم الثاني خلال الساعات القليلة القادمة، ونوفر لكم في خلال هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بالإعلان والاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024 الترم الثاني

سيقوم السيد اللواء دكتور/ محمد عبد الفضيل شوشة باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024 الترم الثاني لجميع الطلبة والطالبات خلال الساعات القليلة القادمة وذلك وفقاً لما أعلنه وكيل التربية والتعليم بالمحافظة “حمزة رضوان” بأن مرحلة التصحيح والمراجعة النهائية ورصد الدرجات إلكترونياً قد انتهت على خير، حيث بلغ الطلاب الذين أدوا امتحانات الترم الثاني 8298 طالب وطالبه على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة، والنتيجة الآن في طريقها للاعتماد من جانب السيد المحافظ وبعد ذلك يمكن للطلاب الاستعلام عنها.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية شمال سيناء 2024

وحددت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مجموعة من الطرق للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024 الترم الثاني، حيث استحدثت طريقة وهي إرسال النتائج للطلاب عبر واتساب على الأرقام المسجلة لدى لجنة النظام والمراقبة، وكذلك سترسل رسائل تهنئة لأوائل الطلاب، ويمكن الاستعلام أيضاً عن طريق الخطوات التالية:-