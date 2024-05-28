تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024 National Geographic على نايل سات وعرب سات

دائما عملية البحث المتوفرة على جوجل تتعلق بالبحث عن تردد ناشيونال جيوغرافيك، والتي تمتلك جماهيرية كبيرة حول العالم، وذلك لما تقدمه من محتوى فريد ومؤكد منه بنسبة 100%، حيث تنفرد قناة ناشونال جيوغرافيك بعرض حياة الحيوانات والحياة التي تدور داخل الغابة، والتي تضيف إلى المشهد معلومات كثيرة ومعرفة كبيرة بعالم الحيوان، لذا فإن القناة تعد ممتعة للكثير، وحتى يتم استكمال المشاهدة يلزم معرفة التردد الجديد.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

يلزم معرفة تردد ناشيونال جيوغرافيك لكي يبدأ المشاهد في استقبال القناة على التلفاز ومتابعة المحتوى اللذيذ والرائع المعروض بشكل يومي على القناة، ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي الذي يفضله الفرد، حيث تعد القناة متوفرة على أقمار صناعية كثيرة، وحتى تبدأ في استقبالها يلزم معرفة التردد الذي جاء على النحو الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 30000.

استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي 2024

تتيح لك قناة ناشيونال جيوغرافيك إمكانية استقبالها على القمر الصناعي عرب سات، حيث يتوجب عليك فقط معرفة التردد الخاص بها، والذي قد تم الإعلان عنه مؤخرا حيث جاء كالآتي:

التردد: 11804.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

حتى تبدأ في تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك بالتردد الجديد على التلفاز، يلزم منك تنفيذ عدة إجراءات هامة وتعليمات متبعة على القناة، ويمكن أن نوضحها بشكل تفصيلي من خلال اتباع الآتي: