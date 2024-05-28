“حلمك بات حقيقة”.. خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مصطفى الأغا وشروط التسجيل لربح المليون دولار

يسهل على الجميع داخل الوطن العربي الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، والتي تعد من أشهر المسابقات المتوفرة في الوقت الحالي ومنذ سنوات طويلة جدا، ويقود تلك المسابقة هو مصطفى الأغا الذي يعد من أشهر الإعلاميين، كما أن تلك المسابقة يتم إذاعتها على قناة أم بي سي، وتتميز مسابقة الحلم بالجوائز القيمة التي تقدمها إلى المشتركين الفائزين، حيث تبدأ الجوائز من 5000 دولار حتى الوصول إلى مليون دولار.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

لكي يتمكن الفرد من الاشتراك في مسابقة الحلم يلزم عليه معرفة الخطوات التي تساعده في ذلك، حيث الاشتراك الصحيح يضمن له الحصول على جوائز مسابقة الحلم، ولهذا تعد خطوات الاشتراك عبارة عن التالي:

أولا قم بتدوين رسالة نصية تحتوي بداخلها على كلمة حلم، والتي تكون باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية.

بعد ذلك يجب إرسال الرسالة إلى الرقم الخاص بالبلد المقيم بها.

سيتم إرسال إليك رسالة نصية تتضمن بداخلها أسئلة المسابقة.

قم بإرسال الرد الصحيح في رسالة أخرى.

يجب عليك الانتظار عدة أيام حتى يتم الإعلان على نتائج الفائزين في هذا الأسبوع داخل مسابقة الحلم.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

منذ أن تم طرح البرنامج على قناة أم بي سي التلفزيونية، تم توضيح شروط الاشتراك التي يلزم على جميع الراغبين اتباعها، حتى تصبح لدى الفرد فرصة كبيرة للفوز، ولهذا تعد تلك الشروط عبارة عن الآتي: