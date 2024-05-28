“هٌـــنا” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 شمال سيناء الترم الثاني بالاسم عبر موقع نتيجة نت ومديرية التربية والتعليم

ساعات قليلة ويتم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 شمال سيناء أمام جميع الطلبة والطالبات بالمحافظة للاستعلام عن النتيجة الخاصة بالترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2023-2024 وهناك حالة من القلق والتوتر تنتشر بين جميع الطلاب وكذلك أولياء الأمور، وذلك لأهمية هذا العام الدراسي حيث يساهم بشكل كبير في تحديد ملامح مستقبل الطالب، فيكون إما بوابة الطالب لحياة الثانوية العامة والجامعات أو طريقة للتعليم الفني والتمريض، وكل ذلك يُحدد حسب مجموع الطالب في تلك السنة، ومن خلال السطور القادمة من هذا المقال سنُطلعكم على موعد إعلان النتائج وخطوات ورابط الاستعلام عنها بكل سهولة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 شمال سيناء

من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 شمال سيناء الترم الثاني الذي حددته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة يُمكن للجميع استخراج النتائج من خلال الرقم القومي أو كود الطالب، وذلك عبر إتباع مجموعة خطوات بسيطة كالآتي:-

يتوجه الطالب أو ولي أمره إلى البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء على الإنترنت.

بمحافظة شمال سيناء على الإنترنت. كما يمكن الاستعلام عن النتيجة أيضاً من خلال موقع نتيجة نت ثم تحديد محافظة شمال سيناء.

ثم تحديد محافظة شمال سيناء. من القائمة الرئيسية يختار الطالب خدمة “نتيجة الشهادة الاعدادية 2024”.

يتعين كتابة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

النقر على بحث أو استعلام لتظهر نتائج الطالب كاملة أمامك ومجموعة في العام الدراسي.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 شمال سيناء الترم الثاني

أكد حمزة رضوان وكيل التربية والتعليم بشمال سيناء أنه قد تم الانتهاء رسمياً من كافة أعمال التصحيح لكراسات إجابات الطلاب والمراجعة النهائية للتصحيح ورصد الدرجات وإعداد كشوفات النتائج وخلال الساعات القليلة القادمة سيتم اعتماد النتائج من جانب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظة، وبعد ذلك يتم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 شمال سيناء أمام جميع الطلاب ليتمكنوا من الاستعلام عنها بكل سهولة.