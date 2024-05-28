حملها pdf… نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024 حسب الرقم الامتحاني عبر موقع ملازمنا

يمكن الآن تنزيل كشوفات نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024 عبر موقع ملازمنا لجميع المحافظات العراقية التي أُعلنت فيها النتائج خلال الأيام الماضية، تم إعلان نتائج السادس الابتدائي لعام 2024 في معظم المحافظات بعد انتهاء أعمال التصحيح وتسجيل الدرجات في الكشوفات تمهيدا لإرسالها إلى المدارس لكي يتمكن كل طالب من معرفة نتيجته بسهولة

يمكن الحصول على النتائج إلكترونيا من خلال موقعي وزارة التربية العراقية و ملازمنا فمع انتهاء عملية التصحيح وتسجيل الدرجات، بات من الممكن الآن للطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية التي أُعلنت فيها النتائج أن يحصلوا على كشوفات نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024 عبر الإنترنت يوفر موقع ملازمنا هذه الخدمة.

نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024

للحصول على النتائج بسهولة يمكن اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية أو الموقع المعتمد نتائجنا. ادخل إلى قسم نتائج الطلاب. اختر نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول. بعد الإعلان عن النتائج حدد اسم المحافظة التي تسكن فيها. أدخل بيانات الطالب كاملة مثل الاسم الرباعي والرقم الامتحاني. انقر على أيقونة الاستعلام. ستظهر لك الدرجات فوراً وبسهولة.

تساعد هذه الخطوات البسيطة والمباشرة الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على نتائجهم بسرعة ودون عناء بفضل التكنولوجيا الحديثة والخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا أصبح بالإمكان الاطلاع على النتائج من أي مكان وفي أي وقت.

الاعلان عن نتائج 6 الابتدائي العراق

بدأت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي منذ يوم الأربعاء الماضي حيث تم الكشف عن النتائج في العديد من المحافظات مثل النجف وكربلاء والقادسية وصلاح الدين و الرصافة والكرخ وغيرها بينما لا تزال عمليات التصحيح والمراجعة مستمرة في الكنترولات لبقية المحافظات من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في الساعات القليلة القادمة