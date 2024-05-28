رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 بمحافظة القاهرة برقم الجلوس

يترقب الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة نتيجة الترم الثاني 2024، حيث انتهى الطلاب والطلبات من الاختبارات في الأسبوع المنقضي وبعدها على الفور بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة من قبل اللجان المخصصة من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وتسعى لجان الكنترول من الانتهاء من المهام المكلفة بها في أسرع وقت لتعلن النتيجة قريباً أمام الطلاب ليطمئنوا على نتيجة اختباراتهم ومعرفة المجموع الكلي الحاصلين عليه والذي يؤهلهم للدخول لمرحلة التعليم الثانوي، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم رابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024

حسمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بعد تداول الكثير من الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأكدت المديرية أن عمليات التصحيح اقتربت بالفعل من الانتهاء وستعلن النتيجة في نهاية الأسبوع الجاري بحد أقصى.

ومن جانبه أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن المؤشرات الأولية لنتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني مطمئنة جداً، وأشارت إلي ارتفاع نسبة النجاح بالمحافظة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 بمحافظة القاهرة

حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير رابط رسمي لكل محافظة من أجل استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، وهذا حتى يتم استخراج النتيجة بكل سهولة من البيت دون الحاجة للتوجه للمدارس، ويتم استخراج النتيجة بالخطوات البسيطة التي تتمثل في التالي: