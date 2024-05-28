الحلقة 26… مسلسل صلاح الدين الأيوبي 26 كاملة مترجمة على قناة الفجر الجزائرية

ازداد البحث بشكل ملحوظ عن موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي 26 مترجمة، من قِبَل المتابعين، حيث يُعتبر هذا المسلسل من أبرز الأعمال التركية التاريخية التي تحظى باهتمام كبير في جميع الدول العربية، يترقب العديد من الناس في الوطن العربي عرض هذه الحلقة بشغف لأن المسلسل يسرد قصة تحرير القدس ويحتوي على معانٍ تاريخية هامة، لذلك يحظى بشعبية كبيرة يعد صلاح الدين الأيوبي من أهم الحكام على مر التاريخ إذ امتاز بالقوة والشجاعة، واستطاع تأسيس الدولة الأيوبية ولعب دور كبير في طرد الصليبيين نجح صلاح الدين في تحرير القدس بعد أكثر من 90 عاما من الاحتلال ولهذا السبب يحظى المسلسل بمتابعة واسعة من المشاهدين.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي 26

سوف تعرض قناة TRT1 التركية اليوم، الاثنين 27 مايو والثلاثاء 28 على قناة الفجر الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، تعتبر هذه الحلقة واحدة من أبرز الحلقات في هذه السلسلة التاريخية، حيث تتميز بالأحداث المشوقة والمثيرة تتناول الحلقة جوانب مهمة من حياة السيد صلاح الدين الأيوبي وتركز بشكل خاص على التحضيرات والمعركة الحاسمة التي يخوضها من أجل تحرير مدينة القدس.

تركز الحلقة 26 من المسلسل على اللحظات الحاسمة التي تسبق معركة تحرير القدس وهي لحظة تاريخية مهمة في حياة صلاح الدين الأيوبي وفي تاريخ المنطقة بأكملها تعرض الحلقة التحديات التي يواجهها صلاح الدين وجيشه بالإضافة إلى الاستراتيجيات الحربية التي يتبعونها للوصول إلى هدفهم.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الحلقة 26

أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين الحلقة 26 يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءا بتوقيت السعودية. لمتابعة الحلقة وبقية الحلقات يمكن تحميل القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

التردد: 12034.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 11034.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.