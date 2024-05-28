خطوات اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2024 عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية عن خطوات اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2024، والتي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية تيسيراً على عدد كبير من الأشخاص الراغبين في إضافة زوجاتهم إلى البطاقة التموينية، والتي تعد من أهم الأمور التي يسعى إليها المواطن المصري البسيط خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب غلاء الأسعار، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط وخطوات إضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2024.

موقع مصر الرقمية لإضافة الزوجة المحرومة

كالعادة تحظى أخبار التموين على اهتمام عدد كبير من المواطنين، خاصة وأن الجميع ينتظر إضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2024 والذي لا تقوم بفتحه وزارة التموين إلا بعد مرور أعوام ، حيث يمر عدد كبير من المواطنين بظروف اقتصادية صعبة مما يجعلهم دائماً مستمرين في البحث عن كل كل يخص التموين والمنظومة التموينية بشكل عام، وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تخصيص رابط الكتروني لإضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين وأشارت الوزارة إلى أنه حتى الآن لم يتم تفعيل الخدمة بشكل مباشر وفي حالة تفعيل الخدمة سوف يتم الإعلان عن هذا القرار على عدد من القنوات الفضائية والصفحة الرسمية لوزارة التموين على الإنترنت، وإليكم خطوات التسجيل …

خطوات اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2024