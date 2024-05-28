بمناسبة عيد الأضحى.. طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وشروط القبول

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة تونس، منحة 300 دينار تونس لجميع المواطنين المتعثرين والأكثر احتياجًا في الدولة، حيث إن هذه المبادرة تُساهم إلى حد كبير في توفير الدعم المادي الملائم لكافة الأشخاص المتقدمة والراغبة في الحصول على الدعم الشهري، إضافة إلى أن التقديم في المنحة يكون تزامنًا مع دخول عيد الأضحى المبارك، الذي يحتاج إلى العديد من المسلتزمات الأساسية داخل كل بيت، ويمكن التسجيل في المنحة إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

شروط القبول في منحة 300 دينار تونس

ولكي يتم القيام بالتسجيل في منحة 300 دينار تونس التي يتم صرفها بشكل شهري لعدد كبير من المواطنين في مختلف دولة تونس، لابد من انطباق مجموعة من الشروط الهامة، تتمثل في الأتي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم مقيم في دولة تونس ولديه الجنسية التونسية.

كما يجب وأن لا يتجاوز دخل المتقدم الشهري عن 180 دينار حتى يحق له التقديم في المنحة.

ألا يكون موظفًا في إحدى القطاعين الحكومي أو الخاص.

كما يجب ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

أن يلتزم بجميع المعايير والضوابط التي تفرضها وزارة الشؤون.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس

كما يسهل القيام بالتسجيل في منحة تونس أمام جميع المواطنين التونسيين الأكثر احتياجًا، وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، وفقًا للخطوات الأتيه:-