“النتيجة ظهرت يا بشر”!.. لينك مباشر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

رفعت نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في عدد من المحافظات العراقية، التي تمكن الطلاب من إستخراجها والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، التي تمثل أهمية كبيرة للكثير من الطلبة والطالبات داخل دولة العراق، حيث إن امتحانات الصف السادس بدأت في 12 مايو 2024 وانتهت يوم 19 مايو، على أن بدأت بعدها مباشرة أعمال التصحيح والمراجعة التي شملت كافة أوراق الإمتحانات في مختلف المحافظات العراقية، وفي ذلك يمكنك الإطلاع على الكشوفات التي تم إعلانها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيف استخرج نتائج السادس

وعن طريقة القيام بإستخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في المحافظات التي ظهرت بها النتائج، فلابد من اتباع الخطوات التالية:-

أن تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية.

أو تذهب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

بعدها يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية.

ليتم اختيار المديرية أو المحافظة المقيم بها الطالب.

القيام بالضغط على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من إظهار جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج.

تقديم طلب اعتراض

بعد أن تتحصل على نتائج السادس الابتدائي دور أول في العراق، فيمكنك الأن تقديم طلب تظلم على المادة الراغب في تصحيحها مرة أخرى، وهي كالأتي:-