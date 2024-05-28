ما هي طريقة تسجيل المطلقة في حساب المواطن 1445 طبقا لشروط الموارد البشرية الجديدة

أعلن حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم مالي للمطلقات، وفقًا للشروط والمعايير التي وضعتها وزارة الموارد البشرية، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لدعم شرائح المجتمع المحتاجة، حيث يسعى حساب المواطن إلى تقديم الدعم المالي للمطلقات لتخفيف العبء المالي عنهن وتوفير بيئة حياتية أفضل، ويأتي هذا الإجراء في سياق الرعاية الاجتماعية التي توليها المملكة اهتمامًا كبيرًا، حيث تضع وزارة الموارد البشرية معايير صارمة لضمان أن يستفيد الأشخاص المستحقون من هذا الدعم بشكل عادل وفقًا للضوابط المحددة بوضوح، وإليكن طريقة التسجيل في البرنامج، وأهم الشروط.

طريقة تسجيل المطلقة في حساب المواطن

يتيح برنامج حساب المواطن التسجيل فيه بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب على المستخدم الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج من هنا وإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية، رقم الجوال، وتاريخ الميلاد. بعد تسجيل الدخول، سيتم إرسال رسالة إلى رقم الجوال المسجل تحتوي على كلمة مرور مؤقتة لإكمال عملية التسجيل، قم بتعديل كلمة المرور لإتمام عملية التسجيل. قم بتعبئة نموذج التسجيل وتزويد النظام بالمعلومات المطلوبة مثل البيانات الشخصية، بيانات العنوان، بيانات الحساب البنكي، بيانات الأسرة، بيانات الدخل، وبيانات العقارات. قم بتقديم الوثائق المطلوبة عند رفع الطلب. وبعد التأكد من صحة البيانات، سيتم إرسال طلب التسجيل.

شروط تسجيل المطلقة في حساب المواطن

يؤكد برنامج حساب المواطن على أن النساء المطلقات والأرامل اللاتي يردن التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم المقدم، التأكد من استكمال الشروط التالية: