الوجبة السابعة : انباء غير سارة حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة تبعا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يحاول عدد كبير من المواطنين العراقيين الوقوف على الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتحديد بعض الفئات دون غيرها والتي يمكنها الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية وتكون هي المستحقة لصرف هذا الدعم، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لحصول كل مستحق على حقوقه في الدولة بالعدل والمساواة، ومساندة الطبقة الفقيرة على ظروف المعيشة.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الفئات هي التي تستحق الدعم دون غيرها من أبناء الشعب العراقي وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تحديد الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، والتي من أهمها ما يلي:

من أهم الفئات المستحقة هي الأسر الفقيرة والأسر منخفضة الأجور.

ومن الفئات المستحقة أيضا هم الأشخاص العاطلين عن العمل.

المطلقات الذين لا يملكون أي مصدر دخل ولا أي عائل يقوم بالإنفاق عليهن وعلى ابنائهن.

وأيضا من أهم الفئات المستحقة هم الأرامل اللاتي توفى عنهن أزواجهن وتركوا لهن أبناء في سن الرعاية.

يشترط في كل هذه الفئات أن يكونوا من أبناء الشعب العراقي.

الاستعلام عن اسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

بعد الإعلان عن أسماء المقبولين في برنامج الدعم الرعاية الاجتماعية في العراق وهم يكونوا غالبا من الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، يمكن الاستعلام عن أسمائهم من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مظلتي.

قم بتسجيل الدخول.

يتم بعدها الضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية.

بعدها يجب على المستخدم أن يقوم بتحديد المحافظة التي يقيم بها.

ثم بعدها يجب على المستخدم أن يقوم بتحديد رقم الوجبة المستعلم عنها.

ومن ثم يتم إدخال كافة البيانات التي تتعلق بالمستخدم.

ثم الضغط على كلمة استعلام.

بعدها يتم تحميل الملفات الخاصة بالأسماء بصيغة pdf.

اما بخصوص الأنباء الغير السارة فلم يتم تحديد موعد اسماء الرعاية الاجتماعية بعد، كل ما هو مطلوب هو تحديث بيانات المتقدمين علي الرعاية الاجتماعية منذ فترة.