مليون مبروك.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024 الترم الثاني “رابط شغال”

اكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية على ان يتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعاد 2024 فور اعتمادها من المحافظ والتي من المقرر ان يتم بعد الاعتماد الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن طريق رقم جلوس الطالب او الطالبة وذلك سعيا من الوزارة على التسهيل على أولياء الأمور والطلبة الحصول على النتائج، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمحافظة والرابط الرسمي الذي سوف تظهر عليه النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن ان نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية مرتفعة في جميع الإدارات وان نتائج العينات العشوائية للامتحانات جاءت مبشرة لدرجة كبيرة حيث بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90.4% اما نسبة النجاح بمادة اللغة الإنجليزية بلغت 91% وعن مادة الرياضيات فان نسبة النجاح بها قد بلغت 97% وهي نفس النسبة في مادة العلوم اما نسبة النجاح بمادة الدراسات الاجتماعية فقد بلغت 93.5% وعن مادة الحاسب الالي فقد بلغت نسبة النجاح فيها 95.5%.

وقد أوضحت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة انه من المهم التزام الدقة في التصحيح والمراجعة وأيضا رصد الدرجات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمحافظة

اتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة من خلال موقعها الالكتروني لخدمات لشهادات وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة نتائج الشهادات.

القيام باختيار نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

القيام باختيار العام الدراسي 2023/2024.

القيام بتسجيل رقم الجلوس والاسم للحصول على النتيجة.

ومن الطبيعي بعد اتباع تلك الخطوات سوف يتمكن الطلبة واولياء الأمور من الحصول على النتيجة بكل سهولة.