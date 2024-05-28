نتيجة نت .. ظهرت حالًا بالاسم فقط “رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024”

من أكثر الأمور التي تشغل العديد من الأشخاص في محافظة القاهرة وخصوصًا الطلاب وأولياء الأمور هي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة والتي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر وإلى الآن ما زالت عمليات التصحيح مستمرة في كافة مراكز الكنترول في كافة الإدارات التعليمية حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 مع العلم أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي كانت سهلة في كافة المواد الدراسية ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم كل ما يتعلق بكيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

تتوفر إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة من خلال الرقم القومي وذلك بعد اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والتي سيتم ذكرها على النحو التالي:

في البداية يتم فتح بوابة نتائج التعليم الأساسي.

يلي ذلك اختيار الخدمات التعليمية.

ثم يتم الضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية.

بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس ثم يتم الضغط على عرض النتيجة.

كما يجب الإشارة إلى أنه سيتم تحميل نتائج الشهادة الإعدادية في القاهرة الترم الثاني من خلال مديرية القاهرة التعليمية وسيتم توزيعها في المدارس بعد اعتمادها من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وقد تم التأكيد من قبل محافظة القاهرة على أنه هناك سرعة في إجراء عملية التصحيح حتى يتم الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات في الأيام القادمة حيث يتم تصحيح أوراق الامتحانات بما يعادل 200 ألف طالب وطالبة في جميع الإدارات التعليمية في محافظة القاهرة