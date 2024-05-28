مبروك النجاح للجميع “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم 2024” .. أعرف جبت كام

زادت مؤشرات البحث عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية وذلك بعد ما قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بالإعلان عن بدء تصحيح أوراق الامتحانات وقامت بتوجيه المعلمين بضرورة تحري الدقة والمراجعة جيدا، للحفاظ على مجهود جميع الطلاب والطالبات، وسوف نعرض لكم في السطور القادمة موعد ظهور النتيجة وكذلك خطوات الاستعلام عنها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

حتى هذه اللحظة لم يحدد موعد إعلان نتيجة الترم الثاني، ولكن قام مصدر بتصريح عن اقتراب اعتماد النتيجة من قبل محافظ المنوفية، خلال الأسبوع الجاري أو موعد أقصاه مطلع الأسبوع القادم، كما صرح أنه بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، واعتماد النتيجة، سوف يتمكن جميع الطلاب وأولياء أمورهم من الاستعلام عنها فورا من خلال رابط إلكتروني تسهيلا على الطلاب، كما يمكن الاستعلام عنها من خلال المدارس الحكومية والخاصة، وذلك دون أي رسوم.

كيفية الاستعلام عن النتائج

فور اعتماد النتيجة يمكن الاستعلام عنها من خلال خطوات بسيطة توضحها لكم كما يلي :

عليك بزيارة رابط البوابة الإلكترونية الخاص بمحافظة المنوفية.

قم بكتابة الاسم ثلاثي.

قم بإدخال رقم الجلوس.

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

الآن يظهر أمامك النتيجة ويمكنك طباعتها.

كيفية توزيع الدرجات

يتساءل الكثير عن توزيع الدرجات، حيث من المقرر أن يتم توزيع درجات الترم الثاني مثل الترم الاول حيث: