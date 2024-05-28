رابط نتيجة نت “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024” نسبة النجاح عالية جدًا

بدأ الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور يتساءل عن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية، خاصة بعد إعلان مديريات التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بدء أعمال التصحيح فى كل المواد، وذلك بعد انتهاء جميع الامتحانات يوم الخميس الماضي الموافق 23/5/2024، كما أكدت على سرعة المعلمين القائمين على التصحيح لإنهاء هذه العملية بكل شفافية ووضوح.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

استكمالا لحديثنا نوضح لكم أنه تم البدء في التصحيح يوم السبت الماضي بمادة اللغة العربية، ثم يوم الأحد بمادة العلوم، على أن يتم استكمال عمليات التصحيح حتى نهاية الشهر الجاري، كما قامت مصادر بالتأكيد على أنه يتم الإعلان عن النتائج عقب الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، كما أكد وزير التربية والتعليم أنه يتم التصحيح تحت إشرافه، بكل دقة وشفافية حتى يحصل كل طالب وطالبة على ما يستحقه.

خطوات الاستعلام عن النتائج

كما صرحت مصادر عن إمكانية الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال :

زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

قم بإدخال رقم الجلوس.

والآن تظهر أمامك درجات جميع المواد.

معرفة توزيع الدرجات

كما أوضحت الوزارة سابقا أنه يتم تقسيم الدرجات حيث يكون مجموع كل المواد في كل ترم 180 درجة،ويتم دمج مجموع الترم الأول والترم الثاني ليصبح المجموع 280 درجة يتم توزيعها على جميع المواد كما يلي :