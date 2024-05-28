أعرف حالًا نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم “هنـــا” عبر موقع نتيجة نت 2024

يبدي العديد من أولياء الأمور والطلاب اهتمامًا خلال هذه الفترة بمتابعة آخر التطورات حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم للترم الثاني من عام 2024، لقد لاحظنا الكثير من العمليات البحث الواسعة الانتشار والتساؤلات عبر جوجل ومواقع وصفحات وزارة التربية والتعليم لمعرفة موعد إعلان النتيجة وطريقة الاستعلام عنها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم

تحدثت الدكتورة أماني قرني النتائج النهائية لامتحانات الصف الثالث الإعدادي بالفصل الدراسي الثاني، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في الأسبوع القادم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم، سيتم رفع نتائج الترم الثاني في عام 2024 وفقًا للجدول الزمني المعلن على موقع مديرية التربية والتعليم.

التظلم على نتيجة الصف الثالث الإعدادي

أكدت القرني في تصريحها على حق الطلاب والطالبات في تقديم شكاوى عن الظلم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي ستكون محافظة الفيوم في الفصل الثاني من عام 2024 بعد ظهورها رسميًا، سيتم طلب ذلك من خلال تقديم طلب إلى الإدارة التعليمية التابعة للطالب مع توضيح المواد التي تأثرت بنتيجتها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: