شوف نتيجتك دلوقتي.. خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 دور اول بالعراق

سيتم استمرار نشر نتائج السادس الابتدائي 2024 دور اول في المحافظات التي انتهت فيها عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات، سيتم الإعلان عن هذه النتائج بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات، أشارت المصادر الرسمية إلى أن ظهور نتائج الطلاب سيكون تدريجيًا بعد الانتهاء من عمليات الكنترول الجارية في الوقت الحالي.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 دور اول بالعراق

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 دور اول بالعراق:

الدخول إلى موقع وزارة التعليم العراقية.

إدخال الكود المرئي المكون من 6 أرقام.

اختيار نتائج الصف السادس الابتدائي.

إدخال الرقم الخاص بالطالب.

إدخال كافة البيانات الشخصية للطالب بدقة وعناية شديدة.

الضغط على كلمة “استعلام”.

نتائج السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا

يسر موقع نتائجنا الإعلان عن إتاحة نتائج السادس الابتدائي عبر الموقع في وقت قريب جدًا، للحصول على نتيجتك، يرجى اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بزيارة منصة نتائجنا.

ستجد قائمة بالمحافظات المختلفة.

اختر محافظة ديالى.

ستجد كلمة “قريبًا” تحت عنوان النتائج.

عند ظهور النتيجة، ستتحول كلمة “قريبًا” إلى “تنزيل”.

انقر على “تنزيل”.

اختر تنزيل النتائج عبر Google Drive.

قم بتحميل الملف الخاص بمدرستك.

ابحث عن اسم الطالب للحصول على بيان كامل بالدرجات.

جهود وزارة التربية العراقية

تسعى وزارة التربية العراقية جاهدة إلى تطوير وتقويم التعليم العراقي، بهدف الارتقاء به إلى أعلى مستويات التقدم والجودة، وتضع الوزارة جميع الجهود لتوفير الخدمات الضرورية للطلاب وأولياء الأمور، بهدف تيسير عملية التعليم في جمهورية العراق.

وفي إطار هذا السعي، توفر الوزارة موقعًا إلكترونيًا يتيح للمستفيدين الاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى استخدام أوراق أو وسائل تقليدية، وتطمح الوزارة إلى تقديم جميع الخدمات الضرورية لتحقيق أهداف التعليم بنجاح وفاعلية.

وبالنسبة لنتائج السادس الابتدائي في ديالي لعام 2024 في العراق، يمكنك الاستعلام مباشرة من خلال الرابط المرفق، حيث ظهرت نتائج عدد من المحافظات، وما زالت بعض المحافظات الأخرى مثل ديالي ونينوى وذي قار والبصرة تنتظر ظهور نتائجها.