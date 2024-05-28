هنا Link نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

يتزايد البحث بشكل كبير حالياً عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني في جميع محافظات مصر، فقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن اقتراب الإعلان عن النتيجة أمام الطلاب، وهذا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة في كافة المعاهد الأزهرية، وستعلن النتيجة رسمياً عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، حيث يمكن لكل الطلاب استخراج النتيجة بكل سهولة .

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

الجميع يترقبون الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني على أحر من الجمر، فالجميع يرغبون في الاطمئنان على نتيجة الاختبارات التي خاضها الطلاب في شهر مايو الجاري، حيث تعمل حالياً كافة لجان التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة بكامل طاقتها حتى يتم الانتهاء المكلفة بها في أسرع وقت ممكن، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهر خلال الايام القليلة المقبلة أون لاين.

والجدير بالذكر أن اختبارات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بدأت في 15 مايو وانتهت في 21 مايو 2024، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الشهادتين معاً قريباً جداً عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2024

يرغب أولياء الأمور وطلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري في معرفة كيفية الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني، والتي سيكون من السهل معرفتها أون لاين دون الحاجة للتوجه إلى المعاهد الأزهرية حول الجمهورية، ويتم استخراج النتيجة بالخطوات التالية: