“لا تقبل المنافسة”.. اسعار الاضاحي 2024 في منافذ وزارة الزراعة “العجول، الخروف، الماعز” بمناسبة عيد الاضحى

اسعار الاضاحي 2024، الالاف من المسلمين في جمهورية مصر العربية يبحثون حاليا عن اسعار الاضاحي 2024 في منافذ وزارة الزراعة بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الاضحى الذي يعد أحد أهم المناسبات الاسلامية الكبرى، حيث أنه وفقا للحسابات الفلكية فأن أول أيام عيد الاضحى سيكون في يوم الاحد الموافق 16 من الشهر القادم، ويحرص المسلمون القادرون على ذبح الاضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء وفقا لما ورد بالشريعة الاسلامية.

اسعار الاضاحي 2024

فيما جائت اسعار الاضاحي 2024 في منافذ وزارة الزراعة لا تقبل المنافسة مقارنة بأسعار السوق الخارجي، حيث توفر الوزارة الاضاحي المضمونة بأسعار في متناول الجميع كعادة كل عام، وقد جائت الاسعار كما يلي:

-سجل الكيلو قائم بالعجول البقري بمتوسط 170 جنيهًا.

-سجل الكيلو قائم بالعجول الجاموسي 150 جنيهًا.

-سجل الكيلو قائم بالضاني 200 جنيه.

-سجل الكيلو قائم بالماعز بمتوسط 220 جنيهًا.

سعر الخرفان اليوم

يتراوح سعر الخروف البلدي من 9 إلى 12 ألف جنيه حسب الحجم.

بلغ سعر الخروف المستورد من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه.

سعر الماعز اليوم

يتراوح سعر الماعز البلدي ما بين 5 – 6 آلاف جنيه.

بلغ سعر الماعز المستورد من 4 – 5 آلاف جنيه.

أسعار العجول اليوم

يتراوح سعر العجل البلدي من 60 إلى 80 ألف جنيه.

اقترب سعر العجل المستورد من 40 – 60 ألف جنيه.

عناوين منافذ وزارة الزراعة

-منافذ الزراعة في محافظة القاهرة

-منفذ الهرم، في شارع الهرم، بمحطة المطبعة.

– وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، والتي تقع بكفر غطاطي.

-منفذ شبرا.

– منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.

-منفذ ميدان لاظوغلي.

– منفذ وزارة العدل بالقاهرة.

– منفذ سوق العبور.

– الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر، والذي يقع في «سوق الجملة بأكتوبر».

– منفذ المعادي، والذي يقع بكورنيش النيل أمام مستشفى السلام.

– منفذ القاهرة، في «مايو 15».

– منفذ القناطر، في محافظة القليوبية.