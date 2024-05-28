العيد قرب يلا يا أطفال نعيد مع لولو ونغني معاها، تردد قناة وناسة لولو بيبي الجديد عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024، قناة وناسة تعد واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تستهوي الأطفال بشدة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال. تتميز القناة ببث محتوى متجدد على مدار 24 ساعة، حيث تُقدم أحدث الأغاني والأناشيد التي يعشقها الصغار.

تردد قناة وناسة لولو بيبي الجديد عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024

يطل علينا العيد قريبا عيد مع لولو وغني معاها، تردد قناة وناسة لولو بيبي الجديد عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024 من بين الأناشيد الشهيرة التي تقدمها القناة، تأتي أغاني لولو التي تعتبر من أبرز المحتويات الحصرية التي تُقدمها، حيث تمزج بين المتعة والترفيه والتعلم في آن واحد، مما يجعلها محطة مفضلة لدى الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء، ويمكنك تسلية طفلك مع الطفلة الجميلة لولو عند تثبيت الترددات التالية:

ترددالقناة : 11430.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة لولو بيبي Wanasah على العرب سات

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

شاهدو قناة وناسة لتتمكنوا من متابعة ومشاهدة جميع الأغاني والأناشيد المميزة التي تُعرض لكم خصيصًا لتلبية احتياجات الأطفال العربية الصغيرة.

أبرز أغاني العيد مع وناسة لولو بيبي

وبعد أن تعرفنا من خلال ما سبق على هنفرح بالعيد مع لولو ونغني معاها، تردد قناة وناسة لولو بيبي الجديد عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024، ونقدم لكم الآن أفضل أغاني وناسة في العيد: