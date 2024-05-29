ظهرت لينك مباشر، نتيجة الشهادة الإعدادية “الثالث الإعدادي” الترم الثاني الدقهلية والجيزة والقاهرة والإسكندرية وجميع محافظات مصر 2024، يثير العديد من الطلاب وأولياء الأمور استفسارات حول نتائج الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية عن أن نتائج الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني لعام 2024 ستتم اعتمادها وظهورها بشكل رسمي في بداية شهر يونيو 2024، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة التي تجريها الكنترولات، استعدادًا لعرض النتائج على كافة المحافظات والمديريات التعليمية.

لينك مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني جميع محافظات مصر 2024

نضعكم الآن أمام نتيجتك مباشرة فقد ظهرت لينك مباشر، نتيجة الشهادة الإعدادية “الثالث الإعدادي” الترم الثاني الدقهلية والجيزة والقاهرة والإسكندرية وجميع محافظات مصر 2024، ولكي تتمكن من الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي قم بمتاعبة الخطوات التالية بدقة:

أولاً، يتم الذهاب إلى موقع “نتيجة نت”.

ثم، يتم النقر على أيقونة “نتائج الامتحانات”.

بعد ذلك، يتم تحديد نتائج الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني لعام 2024.

بعد ذلك، يتم كتابة اسم الطالب ورقم جلوسه في الحقول المخصصة.

وأخيراً، يتم الضغط على أيقونة “الاستعلام” للحصول على نتيجة الطالب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية الجيزة والقاهرة والإسكندرية

بعد أن خضنا معا خطوات الحصول على نتيجتك الشهادة الإعدادية نصل بكم الآن إلى نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة والقاهرة والإسكندرية عندما يقوم الطالب بالدخول إلى رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في محافظة القاهرة، سيجد نتائجه مُعرضة بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان كما يعتقد البعض.

تُظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في محافظة القاهرة أو الجيزة، درجات كل طالب في جميع المواد الأساسية وغير الأساسية، بالإضافة إلى المجموع الكلي في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023/2024.