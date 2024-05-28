فرحة بمليون جنية ! تاريخ إيداع معاشات شهر يونيو بزيادة جديدة 500 جنية لكل مواطن عشان العيد

يترقب الكثير من أصحاب المعاشات تاريخ إيداع معاشات شهر يونيو حيث أكدت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات عبر موقعها الرسمي أنه سيتم إيداع معاشات شهر يونيو 2024 يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 ، ويستطيع جميع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي وجميع مكاتب البريد المصري ، ومن المتوقع أن يتم صرف معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية لتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الأخيرة.

تاريخ إيداع معاشات شهر يونيو

تقوم الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات بإيداع معاشات شهر يونيو 2024 يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 ، ويستمر صرف معاشات شهر يونيو القادم لمدة 5 أيام متتالية ، ومن الجدير بالذكر أن معاشات شهر يونيو سيتم صرفها قبل اجازة عيد الاضحى المبارك حيث من المحدد أن يكون عيد الاضحى المبارك يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يونيو 2024 ، ومن المتوقع أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 9 أيام متتالية.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024

أتاحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات العديد من طرق صرف معاشات شهر يونيو 2024 وذلك للتسهيل على المواطنين وعدم وجود تزاحم خلال صرف معاشات شهر يونيو ، حيث يستطيع جميع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر يونيو بداية من يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 من خلال جميع مكاتب البريد المصري أو من خلال البنوك المصرية او عبر ماكينات الصرف الآلي في الشوارع.