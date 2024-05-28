GbWhatsApp بتحديث ضد الحظر خيالي!.. تنزيل واتساب جي بي الأكثر تميزًا بين المستخدمين.. أعرف مميزاته والعيوب

ظهرت في الفترة الأخيرة نسخة جديدة من واتساب الأصلي، يحمل العديد من الأيقونات والخدمات التي يحملها واتساب العادي، وهو GbWhatsApp، حيث إنه يعتبر نسخة معدلة من العادي، لديه العديد من المميزات التي يحتاج إليها المسخدمين، إلا أنه كذلك يحتوي على بعض العيوب التي لا يمكن رؤيتها في الأصلي، ولذا سنتعرف معًا على مميزات وعيوب واتساب جي بي.

تنزيل واتساب جي بي

لا يتوفر واتساب جي بي على متجر بلاي كما هو معروف، لكن هناك بعض المواقع التي تكون موثوقة لكي يتم تحميل النسخة المعدلة من هذا التطبيق، بالإضافة إلى أن المواقع كذلك قد تكون ضارة في بعض الأحيان، حيث إن واتس جي بي قد لا يتناسب مع جميع الأجهزة، ولذلك يجب الحذر عند تنزيل هذا التطبيق.

ما هي مميزات واتساب جي بي؟

جاءت أبرز مميزات القيام بتنزيل واتساب جي بي إصدار جديد، وفقًا لما يلي:-

واتساب جي بي ضد الحظر.

كذلك سهولة إرسال رسالة جماعية لأكثر من 300 مستخدم مرة واحدة.

هذا وأن واتساب جي بي يعمل على إرسال ملفات مرفقة للشخص الراغب في مراسلته.

GbWhatsApp يقوم بإرسال ملفات مثل الصور والفيديوهات بطريقة إحترافية.

الرد التلقائي في بعض الأحيان.

ما هي عيوب واتساب جي بي؟

أما عن عيوب واتساب جي بي، والمشكلات التي تواجهها عند تحميل التطبيق ما يلي:-