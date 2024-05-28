ما هي شروط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024؟

يرغب العديد من المواطنين في دولة الجزائر، في التسجيل بمنحة البطالة التي توفرها الحكومة الجزائرية أمام جميع المحتاجين والفئات المتعثرين للحصول على الدعم المادي التي توفرها الحكومة متمثلة في وزارة العمل والتشغيل، بالإضافة إلى أن التسجيل يكون وفقًا لمجموعة من الشروط والمتطلبات الهامة التي نوضحها لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها الجميع.
ما هي شروط منحة البطالة في الجزائر 2024؟
هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التسجيل في منحة البطالة التي توفرها حكومة الجزائر أمام كافة المحتاجين في مختلف الولايات، وفقًا لما يلي:-
- أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية ومقيم في دولة الجزائر.
- كذلك أن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 18 إلى 40 عامًا.
- أن يكون عاطلاً عن العمل أو غير موظفًا في أي من القطاعين الحكومي والخاص.
- ألا يكون لدى الشخص المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.
- إرفاق جميع المستندات التي تُثبت استحقاقه للحصول على الدعم.
خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024
أما عن خطوات القيام بالتسجيل في منحة البطالة داخل ولايات دولة الجزائر، وفقًا للأتي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع منحة البطالة عبر الإنترنت.
- ثم يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية في خانة تسجيل الدخول.
- كذلك يتم اختيار نوع المنحة التي ترغب في التقديم إليها.
- ليتم بعدها إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.
- إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في المنحة.
- التأكد من المعلومات والوثائق التي تم إدخالها.
- ليتم في النهاية الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.