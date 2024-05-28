ما هي شروط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024؟

يرغب العديد من المواطنين في دولة الجزائر، في التسجيل بمنحة البطالة التي توفرها الحكومة الجزائرية أمام جميع المحتاجين والفئات المتعثرين للحصول على الدعم المادي التي توفرها الحكومة متمثلة في وزارة العمل والتشغيل، بالإضافة إلى أن التسجيل يكون وفقًا لمجموعة من الشروط والمتطلبات الهامة التي نوضحها لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها الجميع.

ما هي شروط منحة البطالة في الجزائر 2024؟

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التسجيل في منحة البطالة التي توفرها حكومة الجزائر أمام كافة المحتاجين في مختلف الولايات، وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية ومقيم في دولة الجزائر.

كذلك أن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 18 إلى 40 عامًا.

أن يكون عاطلاً عن العمل أو غير موظفًا في أي من القطاعين الحكومي والخاص.

ألا يكون لدى الشخص المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

إرفاق جميع المستندات التي تُثبت استحقاقه للحصول على الدعم.

خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

أما عن خطوات القيام بالتسجيل في منحة البطالة داخل ولايات دولة الجزائر، وفقًا للأتي:-