“نزلها وأدخل شوف اسمك” كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي الإلكترونية spa.gov.iq

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر برامج الدعم في العراق ويستفيد منه بعض الفئات التي تحتاج للدعم والمساعدة، حيث يصرف دعم الرعاية الاجتماعية على شكل وجبات ودفعات، وحالياً يتزايد البحث بشكل كبير عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، والتي تأخرت بشكل كبير عن باقي الوجبات، ويرجع هذا إلى كثرة الطلبات من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم المالي، وهذا السبب التي أوضحته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم التفاصيل الخاصة بهذا الأمر فتابعونا.

خطوات استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يمكن لكافة المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية استخراج كشوفات المقبولين بالرعاية للوجبة السابعة، وهذا يتم من خلال بعض الخطوات السهلة التي تتمثل في التالي:

في البداية على المستعلم التوجه إلي منصة مظلتي.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية.

يتم اختيار الوجبة المرغوب الاستعلام عنها “الوجبة السابعة”.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على زر “بحث”.

الانتظار قليلاً حتى يتم تنزيل الكشوفات والبحث عن الاسم فيها.

شروط برنامج دعم الرعاية الاجتماعية

لكل الراغبين التقديم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية التأكد من الشروط الخاصة بالقبول والتي كشفت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والشروط هي: