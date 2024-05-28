ظهرت حالاً.. نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوي.. هســــــه طلعها علي جوالك

صباح اليوم تم الإعلان رسمياً عن ظهور نتائج السادس الإبتدائي العراق في مدينة نينوي، حيث تم الإعلان مسبقاً من قبل الوزارة عن ظهور النتائج تتبعا في المدن المختلفة داخل دولة العراق، وفي حالة من الترقب ينتظر آلاف من الطلاب وذويهم عرض نتائج المدن التابعة لهم وتمد للوزارة يد العون والمساعدة للطلاب من خلال منح روابط للاستعلام الإلكتروني عن النتائج، وذلك من خلال الرابط الرسمي لوزارة التعليم العراقية، من خلالها يتم الوصول إلى النتائج بكل سهولة، عن طريق مجموعة من الخطوات ننقلها لكم بالشرح من خلال الفقرات التالية.

نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوي

إلى جميع طلاب وطالبات نينوى نقدم لكم خطوات الكشف عن نتائج السادس الابتدائي 2024، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن ظهور النتائج صباح اليوم، وقد دعت الوزارة جميع الطلاب إلى الدخول مباشرة إلى الرابط التالي وزارة التعليم العراقية، وإدخال بيانات الطالب الذي يرغب في الكشف عن نتيجته، كما أعلنت الوزراة ايضا عن مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها الكشف عن نتائج الطلاب وقد جاءت مجموعة من التساؤلات من قبل العديد من الطلاب في محافظات العراق المختلفة يتساءلون عن موعد ظهور نتائج الصف السادس كربلاء والصرافة، يتم الاعلان على موقع الوزارة عن المدن التي ظهر فيها النتيجة فور ظهورها من الوزارة مباشرة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي نينوى

إلى جميع طلاب وطالبات الصف السادس الإبتدائي وأولياء أمورهم، ادخل الآن إلى الرابط المذكور في الفقرة السابقة للإطلاع على نتيجة الطلاب، حيث تم الإعلان رسمياً عن ظهور نتائج السادس الابتدائي نينوي، اتبع الخطوات التالية: