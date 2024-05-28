حملهـــم توا.. نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار والبصرة ونينوي بالخطوات

انتهت مرحلة الفحص والتدقيق لأوراق اختبارات الصف السادس الإبتدائي ذي قار 2024، وذلك في إطار الكشف عن نتائج السادس الابتدائي العراق، خلال هذه الساعات ينتظر آلاف من المواطنين الكشف عن نتائج أبنائهم وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم استعدادها رسمياً للكشف عن جميع النتائج بجميع المحافظات، فور الإنتهاء من عمليات المراجعة ورصد درجات الطلاب النهائية تظهر النتائج بالتتابع في محافظات العراق المختلفة، حيث تم الإعلان رسمياً عن ظهور نتيجة السادس الإبتدائي العراق في محافظة ذي قار والبصرة ونينوي في غضون ساعات قليلة من الآن، ومن خلال هذا المقال ننقل لكم لحظة بلحظة أهم التفاصيل.

نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار

انتهت نتائج السادس الابتدائي 2024 في دولة العراق دون ظهور أي مشكلات سواء داخل اللجان أو في أوراق الإختبارات، تعد هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية في حياة الطالب داخل دولة العراق لذلك نجد تهافت كبير للإطلاع على النتائج، نحن نساعدكم في الوصول الى نتائج ذويكم وذلك من خلال الرابط الرسمي لموقع الوزارة، كما يمكنكم أيضاً التوجه مباشرة إلى المدرسة في حالة قرب المسافة او عن طريق الاستعلام الإلكتروني بالدخول إلى رابط موقع الوزارة، أو عن طريق الاستعلام من داخل المدارس، أو من خلال الرسائل النصية، ولم يتم الاستدلال حتى الآن عن الموعد المحدد لنزول النتائج على الموقع، ولكنها خلال ساعات قليلة.

الكشف عن نتائج الصف السادس إلكترونياً

نظراً للضغط الشديد على الموقع الرسمي للوزارة، أعلنت الوزارة عن مجموعة من الروابط المفعلة التابعة للرابط الأصلي، وذلك حتى يتمكن جميع الطلاب من الوصول إلى نتائجهم في آن واحد، وتخفيف الضغط على موقع الوزارة، كما أعلنت الوزارة أيضاً عن إمكانية الاستعلام عن النتائج، من خلال خدمة الرسائل النصية، أو تحميل ملفات ال pdf أو الدخول إلى المدارس، وقد أكدت الوزارة على شفافية تصحيح الأوراق حتى يأخذ كل ذي حق حقه.